В Нижнекамском драмтеатре показали «Сакаллы сабый» по роману Достоевского «Идиот»

13 декабря в Нижнекамском татарском драматическом театре имени Туфана Миннуллина состоялся показ спектакля, посвященный 200-летию со дня рождения Федора Достоевского.

«Это драма в одной части, премьера этого года. В спектакле задействованы практически все актеры театра», — уточнила ИА «Татар-информ» заведующая литературной частью Разиля Насибуллина

Инсценировщиком выступил Ильтузар Мухаметгалеев, постановщиком спектакля — директор, главный режиссер театра, народный артист Татарстана Рустям Галеев. Над декорациями работал художник театра Камала Сергей Скоморохов, над музыкой — заслуженный деятель искусств РТ, заведующий музыкальной частью Казанского ТЮЗа, композитор Юрий Чаплин, над пластическими номерами — хореограф-постановщик Марсель Нуриев.

По словам собеседницы, в прошлом месяце спектакль принял участие в XXV Международном театрального фестивале Ф.М. Достоевского в Нижнем Новгороде. Как подчеркнули организаторы масштабного события в Новгороде, Достоевский впервые в истории этого фестиваля зазвучал на татарском языке.

«Тех, кто совершенно не вписывался в общество, не участвовал в его делах, раньше называли идиотами. А кто такие „идиоты“ в современном обществе? Разве мы не сами? Путь, по которому идет общество, состоит из слов, из многочисленных идеологических заблуждений. Достоевский своим „Идиотом“ нас „бьет“, показывает нам наши же лица. Все мы умные, разумные, образованные. Слов много говорим, да мало делаем. В мелких словах топим большие дела. Даже любовь людей превращается в сплошную пустую болтовню. Снижение нравственных и духовных ценностей тоже происходит не без нашего участия», — гласит аннотация к спектаклю.

В Нижнекамском драмтеатре спектакль собрал множество зрителей. Премьеру года также посетил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, который поделился своими впечатлениями в своей странице в Instagram.

«Накануне мы с супругой с удовольствием посетили наш Татарский драматический театр имени Туфана Миннуллина. Потрясающее исполнение! Мастерство наших артистов поражает! Приглашаю всех посмотреть этот спектакль!» — написал руководитель исполкома.

Спектакль на татарском языке сопровождается русскими субтитрами и предназначен для зрителей от 12 лет. Постановка прошла модерацию и ее можно посмотреть обладателям «Пушкинской карты».