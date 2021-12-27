За четыре месяца россияне приобрели по «Пушкинской карте» билеты на 1,7 млрд рублей

Со старта программы «Пушкинская карта» ее пользователи приобрели билеты на 1,7 млрд рублей. Число участников проекта достигло 1,3 млн человек, рассказала на коллегии Минкультуры РФ замглавы ведомства Ольга Ярилова.

«За четыре месяца работы программы мы оформили 3,8 млн карт, количество уникальных покупателей достигло 1,3 млн человек. Продано более чем 2,5 млн билетов на сумму свыше 1,7 млрд рублей», — цитирует ее ТАСС.

По данным Яриловой, в проекте принимают участие свыше 3 тыс. учреждений культуры по всей России. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Татарстан входит в топ-5 лучших регионов по выполнению программы. Помимо него, в числе лидеров по продажам билетов оказались Москва и Башкирия.