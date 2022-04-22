В Нижнекамске завершился восьмичасовой патриотический марафон «Za Россию»

В Нижнекамске большим концертом завершился восьмичасовой патриотический марафон «Za Россию», в котором приняли участие лучшие нижнекамские коллективы и гости из Москвы — группа «Голубые береты». В общей сложности на концерт пришли 3,5 тыс. гостей и горожан города химиков.

Со сцены ко всем собравшимся обратился глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин. Он отметил, что сейчас то время, когда все должны быть вместе.

«Я очень рад, что мы с вами пришли поддержать марафон, который объединил всю страну под эгидой того, что мы вместе за Россию. За то, чтобы небо всегда было мирным и за то, чтобы нас всегда окружала только радость, чтобы не было войны. Это то время, когда мы должны быть вместе. И тот флаг, которые мы сегодня подняли, должен объединить наши сердца, чтобы наш мир всегда был чистым, без нацизма», — сказал Муллин.

Руководитель исполкома отметил, что Нижнекамск всегда славился своей сильной экономикой и труд каждого нижнекамца — будь это промышленность либо другие сектора экономики — это вклад за мир. «Дай бог, чтобы то, что наметила наша страна, мы все воплотили и чтобы наш Нижнекамск всегда процветал», — поставил он задачу.

Солист группы «Голубые береты» Сергей Яровой со сцены сказал, что коллектив очень скучал по публике, так как за два года пандемии они не давали концертов. За это время музыканты успели записать новый альбом под названием «Не стесняйтесь наград, мужики», песни из которого и прозвучали на концерте. Также выяснилось, что самолет, на котором солисты должны были улететь сегодня домой, задержался до утра, и они выразили желание исполнять песни до утра.

Музыканты пели нижнекамцам популярные песни о Родине и солдатах.

«Мы очень рады возвращаться в гостеприимный Татарстан, тем более в такое время, когда нужно быть всем вместе. Мысли материальны и если мы сегодня на этой площади всем сердцем поддержим наших парней, которые в эту же минуту выполняют боевые задачи, тогда все получится и вернутся они с победой», — сказал один из участников группы.

Концерт завершился аплодисментам и лозунгами «За Россию», которые скандировала нижнекамская публика.

Сегодня в Нижнекамске состоялся музыкально-патриотический марафон «Za Россию», в рамках которого молодежи прочли лекции о фейках, новобранцам российской армии на Дне призывника пожелали достойно служить в венных частях нашей Родины, а юных нижнекамцев учили вязать морские узлы, разбирать и собирать автомат, оказывать первую помощь и надевать противогаз.