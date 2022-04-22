Муллин на марафоне «Za Россию»: Если мы хотим жить в мире, то должны защищать Отечество

Сегодня в Нижнекамске на площади Лемаева в рамках марафона «Za Россию» проходит День призывника. Главными гостями мероприятия стали новобранцы-солдаты российской армии, ветераны боевых действий, старшеклассники. Ко всем присутствующим со сцены обратился руководитель исполкома Рамиль Муллин.

«То, что мы так масштабно проводим этот праздник, говорит о том, что мы очень серьезно относимся к защите своей Родины. Сегодня мы проводим День призывника — это день, когда мы выходим и говорим ребятам о том, что защита Родины — это защита самого себя, своих близких, своих родителей, города, который радует нас сегодня таким солнечным днем», — отметил Муллин.

Руководитель подчеркнул, что вопрос о безопасности нашей страны должен задавать себе каждый нижнекамский юноша.

«Если мы хотим жить и творить в мирном городе, стране, то мы должны защищать свое Отечество! И возникает вопрос: кто, если не я? Если мы не будем охранять свою страну, своих близких, то мы ее потеряем. К сожалению, мы живем в непростое время. Идет спецоперация, направленная в первую очередь для того, чтобы защитить нашу страну. Очень быстро мир забыл ту трагедию, которую принесла Великая Отечественная война. Это миллионы погибших и миллионы тех, кто жил после этого. Мы должны беречь мир!» — обратился к собравшимся Рамиль Муллин.

Руководитель исполкома пожелал всем здоровья и благополучия, ребятам, которые пойдут в армию, — вернуться живыми и здоровыми, их родным — радоваться только хорошим письмам из военных частей.

Параллельно в Нижнекамском химико-технологическом институте в рамках патриотического марафона состоялась лекция о фейках и информационных атаках.

Перед студентами выступила кандидат политических наук, доцент КФУ, психолог Евгения Храмова. Она рассказала студентам о роли России в современном мире, о достижениях страны и новых возможностях.

В 16.30 начнется концертная программа от лучших солистов и коллективов Нижнекамского района. В 18.00 перед нижнекамцами и гостями города выступит группа «Голубые береты» — исполнители хита «Расплескалась синева».