В Нижнекамске начался музыкально-патриотический концерт «Za Россию»

В Нижнекамске на площади Лемаева стартовал музыкально-патриотический концерт «Za Россию». На площади собрались жители города, они дружно скандируют «За Россию!» и размахивают флагами.

«Выступают наши городские коллективы и исполнители. Звучат патриотические песни на родных языках — русском и татарском», — рассказали «Татар-информу» организаторы концерта.

Участие в концерте принимает руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, а также гости из Москвы группа «Голубые береты». Исполнители хита «Расплескалась синева» уже исполнили несколько композиций.

В преддверии масштабного концерта площадь Лемаева собрала школьников, студентов, юнармейцев, кадетов, ветеранов, жителей и гостей города. Были организованы интересные и полезные интерактивные площадки для ребят. На место прибыла техника автошколы ДОСААФ, поисковики продемонстрировали и рассказали историю найденных на полях сражений находок: касок, оружейных гильз, фляжек, и даже фотоаппарата и фонаря, с помощью которого военные общались азбукой Морзе.

Большое внимание гостей привлекла полевая кухня. Прямо на площади для всех желающих готовили армейский плов из гречки.