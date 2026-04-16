Общество 16 апреля 2026 11:52

В Нижнекамске завершается подготовка к открытию Дома Первых

В Нижнекамске завершаются работы по подготовке к открытию Дома Первых, которое запланировано на конец мая. Готовность объекта оценили мэр города Радмир Беляев и руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов.

В ходе визита они осмотрели помещения центра. В Доме Первых для подростков будут организованы современные площадки для развития, включая фитнес-зал, арт-мастерскую, медиацентр, студию вокала и швейную мастерскую. Кабинеты оформлены в современном стиле и готовы к работе.

Отдельное внимание было уделено благоустройству прилегающей территории. По словам Беляева, пространство перед зданием планируется сделать комфортным и функциональным: здесь предполагается высадка цветов, создание аллеи Первых, а также обустройство многофункциональной сцены с амфитеатром и местами для зрителей.

На месте бывшего бассейна будет организована зона отдыха со скамейками.

Кроме того, участники встречи обсудили дальнейшее развитие площадки. Речь шла о проведении декады детства, создании летнего лагеря при Доме Первых, а также организации совместных мероприятий с парком «Сабантуй».

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

