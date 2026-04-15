Общество 15 апреля 2026 18:24

В Нижнекамске начали создание фиджитал-центра к 60-летию города

В Нижнекамске приступили к реализации проекта фиджитал-центра – одного из ключевых объектов, приуроченных к 60-летию города. О концепции и ходе работ сообщил глава района Радмир Беляев по итогам рабочего объезда строительных и ремонтных площадок.

Будущий центр разместится в двухэтажном здании рядом с «СИБУР Ареной НК». Проект предусматривает проведение капитального ремонта, оснащение современным оборудованием и создание порядка 45 рабочих мест.

Как отметил руководитель района, новое пространство будет ориентировано на молодежь и объединит различные форматы досуга и развития. В центре планируется разместить игровые и коворкинг-зоны, VR-пространства, студии для стримеров, а также площадки для проведения соревнований и мероприятий.

Отдельное внимание уделят благоустройству прилегающей территории. Здесь появятся воркаут-зона и амфитеатр, что позволит использовать площадку для открытых активностей и массовых событий.

По оценке Радмира Беляева, фиджитал-центр имеет все шансы стать одним из самых востребованных объектов подобного формата в Татарстане.

Завершить работы по созданию центра планируется до 15 августа.

