В Нижнекамске зарегистрировано 30 браков мобилизованных с невестами

С 21 сентября в Нижнекамске зарегистрировано 30 браков с гражданами, подлежащими призыву на воинскую службу в связи с частичной мобилизацией. Об этом сообщается в паблике Управления ЗАГС Нижнекамского района в соцсети «ВКонтакте».

Накануне во Дворце бракосочетания Нижнекамска зарегистрировано два брака с мобилизованными гражданами. Женихи специально приехали из Казани в Нижнекамск на один день, чтобы расписаться.

Семейное законодательство позволяет регистрировать браки с сокращением срока рассмотрения заявления при наличии особых обстоятельств, к которым можно отнести частичную мобилизацию в России. Для этого необходим выданный военкоматом документ о призыве гражданина на военную службу по мобилизации.

Ранее стало известно, что в соседних с Нижнекамском Набережных Челнах наблюдается всплеск досрочных браков мобилизованных со своими избранницами.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля этого года. Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики. Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».