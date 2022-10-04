В Челнах наблюдается всплеск досрочных браков мобилизованных со своими избранницами

В Набережных Челнах и Тукаевском районе Татарстана наблюдается всплеск досрочных браков мобилизованных с их избранницами. С 21 сентября по 1 октября в Автограде прошли 52 срочные свадьбы. Сегодня, 4 октября, в ЗАГС обратились еще четыре пары.

Начальник Управления ЗАГС Равиля Зарипова рассказала «Челнинским известиям», что с момента подачи заявления должен пройти один месяц, однако в случае с мобилизованными согласно Семейному кодексу РФ учитываются их обстоятельства. Поэтому получившие мобилизационные листы горожане имеют право пройти регистрацию в этот же день в срочном порядке.

Большинство заявлений получено от пар, воспитывающих одного или двух общих детей, иногда желающие вступить в брак девушки беременны. Есть и разведенные супруги, решившие вновь узаконить свои отношения.

К каждой такой регистрации сотрудники ЗАГСа подходят в индивидуальном порядке. Челнинцы расписывались в обычной одежде, но неизменно присутствовали атрибуты этого события — золотые кольца, а у невест — еще и букеты цветов.

В ЗАГСе Тукаевского района также наблюдается всплеск регистраций браков. С 22 по 30 сентября здесь зарегистрировано 43 срочных брака. При этом в 23 семьях уже растут дети. В некоторых случаях обручальные кольца покупали буквально за час до регистрации.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля этого года. Президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации 21 сентября. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ о частичной мобилизации на территории республики.

Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».