На замену теплосетей в Нижнекамске выделят более 1,5 млрд рублей в 2025 году

На модернизацию теплосетей в Нижнекамске направят более 1,5 миллиарда рублей в этом году. Об этом сообщил глава района Рамиль Муллин на деловом понедельнике. Работы стартуют 21 апреля и будут совмещены с программой «Наш двор».

«Предстоит большая работа. Конечно, будут определенные неудобства, но я думаю, что это временные вещи. Замененные сети прослужат не менее 25–30 лет, а возможно, и больше. И задача, конечно, в течение этих двух-трех лет сделать достаточно большой объем ремонтных работ», — заявил градоначальник.

Глава района отметил, что только в этом году на обновление теплосетей выделили больше средств, чем в 2024-м.

«В прошлом году порядка миллиарда вложили», – напомнил он.

Помимо замены магистральных труб, планируют обновить теплоносители в центральных тепловых пунктах.

«Это то, что мешало держать соответствующую температуру», — пояснил Муллин.

Кроме того, он анонсировал концепцию модернизации сетей водоснабжения и водоотведения.

«Остаются вопросы по водоснабжению, канализации, но эти вопросы тоже на стадии обсуждения. Сейчас идет смена собственника», — сообщил он.

Глава района также обратил внимание на проблему отвода сточных вод и очистки ливневых стоков.

«Это требует больших инвестиций, у нас проблема особенно по отводу канализации, а также остается вопрос чистки ливневых стоков», – сказал он.

Работы по замене сетей пройдут комплексно.

«Первично мы будем ремонтировать сети в 44 дворах, которые попадают под программу „Наш двор“. Сперва заменим сети, а потом уже пойдет благоустройство двора. Первый раз мы делаем в таком комплексном режиме», — отметил Муллин.

Говоря о прошедшем отопительном сезоне, глава района подчеркнул, что благодаря слаженной работе компании «Татэнерго» зимний сезон в Нижнекамске провели хорошо.

«Силы и возможности большой государственной компании позволяют держать коммунальную инфраструктуру на соответствующем уровне. Если даже и были отключения, их вовремя ликвидировали», – подчеркнул мэр.

Муллин также отметил, что модернизация теплосетей является важной частью комплексного обновления городской инфраструктуры.

Программа «Наш двор» действует с 2020 года по решению Раиса РТ Рустама Минниханова. Она направлена на комплексное благоустройство и создание комфортных и безопасных дворов по всей республике.