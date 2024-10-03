В Нижнекамске задержали участников массовой драки с мигрантами

В Нижнекамске полицейские установили участников массовой драки в одном из кафе. Возбуждены два уголовных дела по статье «Хулиганство». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

«Группа нападавших нижнекамцев, состоящая из тринадцати человек, была установлена. В настоящее время проводятся мероприятия по их задержанию», – заявили в ведомстве.

Также были проведены рейды среди мигрантов – 33 иностранца доставлены в отделение с различными нарушениями миграционного законодательства. Выяснилось, что 11 из них принимали участие в групповой драке. В отношении них составлены административные протоколы. Свою вину иностранцы признали и раскаялись в содеянном. В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы РФ.