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В Нижнекамске задержали участников массовой драки с мигрантами
В Нижнекамске полицейские установили участников массовой драки в одном из кафе. Возбуждены два уголовных дела по статье «Хулиганство». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.
«Группа нападавших нижнекамцев, состоящая из тринадцати человек, была установлена. В настоящее время проводятся мероприятия по их задержанию», – заявили в ведомстве.
Также были проведены рейды среди мигрантов – 33 иностранца доставлены в отделение с различными нарушениями миграционного законодательства. Выяснилось, что 11 из них принимали участие в групповой драке. В отношении них составлены административные протоколы. Свою вину иностранцы признали и раскаялись в содеянном. В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы РФ.
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