Полицейские Нижнекамска проводят проверку после потасовки с мигрантами

Полицейские Нижнекамска выясняют обстоятельства конфликта, который произошел возле одного из домов по улице Рифката Гайнуллина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские выяснили, что трое местных жителей пришли к гражданам одной из стран ближнего зарубежья, чтобы уладить конфликт, возникший ранее в одном из городских кафе. В результате драки иностранцы были вынуждены обратиться за медицинской помощью в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают личности всех участников конфликта и выясняют обстоятельства произошедшего.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством», – добавили в ведомстве.