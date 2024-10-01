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Происшествия 1 октября 2024 08:31

Из-за массовой драки мигрантов в Нижнекамске завели уголовное дело

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Нижнекамске мигранты устроили массовую драку. После чего в Следственном комитете России возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».

Глава СК Александр Бастрыкин поручил Владимиру Липовскому подготовить доклад о том, как проходит расследование.

"Татар-информ" рассказывал, что Раис РТ Рустам Минниханов призвал упорядочить работу с мигрантами. Он отметил, что, наряду с решением жилищных вопросов и организацией обучения мигрантов, нужно обеспечить контроль за соблюдением ими правопорядка, правил пребывания на территории республики, а также условий трудовых договоров.

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