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Из-за массовой драки мигрантов в Нижнекамске завели уголовное дело
В социальных сетях появилась информация о том, что в Нижнекамске мигранты устроили массовую драку. После чего в Следственном комитете России возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство».
Глава СК Александр Бастрыкин поручил Владимиру Липовскому подготовить доклад о том, как проходит расследование.
"Татар-информ" рассказывал, что Раис РТ Рустам Минниханов призвал упорядочить работу с мигрантами. Он отметил, что, наряду с решением жилищных вопросов и организацией обучения мигрантов, нужно обеспечить контроль за соблюдением ими правопорядка, правил пребывания на территории республики, а также условий трудовых договоров.
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