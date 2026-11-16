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Общество 16 ноября 2026 08:34

В Нижнекамске восстановили подачу отопления и горячей воды после атаки БПЛА

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В Нижнекамске восстановили теплоснабжение и подачу горячей воды после атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Напомним, что накануне враг атаковал Нижнекамский район РТ. Повреждения зафиксированы на территории промышленных объектов, пострадали шесть человек. Причастных к преступлению уже устанавливает СК России.

По его словам, еще накануне вечером было налажено давление теплоносителя и восстановлена температура. Уже ночью специалисты восстанавливали работу систем на местах. В настоящий момент и вода, и тепло подаются в полном объеме.

«Благодарю сотрудников АО "Татэнерго", сотрудников коммунальных и аварийных служб, которые работали всю ночь, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия атаки. Спасибо всем жителям за терпение и понимание», – написал Беляев в соцсетях.

В случае, если проблемы с водой и отоплением сохраняются, Беляев советует сообщить об этом в управляющую компанию – специалисты оперативно отреагируют.

#Радмир Беляев #нижнекамск #горячая вода #атака БПЛА
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