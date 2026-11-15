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Происшествия 15 ноября 2026 14:50

Число пострадавших из-за атаки на Нижнекамский район выросло до шести

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Количество пострадавших в результате атаки вражеских беспилотников на Нижнекамский район увеличилось до шести человек. Об этом сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев. Среди пострадавших был сотрудник Росгвардии.

«Осмотрели предприятия промышленной зоны, где есть повреждения. К сожалению, пострадали шесть человек. Пятерым оказана необходимая медицинская помощь, один пострадавший (сотрудник Росгвардии) госпитализирован. Благодаря своевременной эвакуации удалось избежать жертв», – написал Беляев в МАКС.

Ранее сообщалось о троих пострадавших. Погибших в результате атаки ВСУ на Нижнекамский район нет.

#атака БПЛА #нижнекамск #беспилотники
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