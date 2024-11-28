В Нижнекамске в предстоящие выходные откроют каток

В нижнекамском парке «Семья» уже 30 ноября (суббота) откроется каток. Как сообщает администрация города, покататься на коньках можно будет с 10 часов утра до 10 часов вечера.

«В субботу, 30 ноября, в парке «Семья» открывается каток. <...> График работы: 10:00–22:00», - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что покататься можно как на своих коньках, так и на арендованных. Пункт проката будет работать на территории.

Подробнее местные жители смогут узнать по номеру телефона: +7 (984) 555-88-77.

Ранее сообщалось, что в нижнекамском парке «Семья» появятся горки, ледовые фигуры и лабиринты.

Отметим, что в Казани первый каток открыли 25 ноября. В целом в столице РТ зимой организуют 105 мест для катания на коньках.