В Казани зимой организуют 105 мест для катания на коньках: один каток откроют 25 ноября

Предстоящей зимой в столице Татарстана обустроят 105 мест для катания на коньках. Так, каток на «Трудовых резервах», который является самой крупной площадкой в республике, откроют уже 25 ноября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Также активно готовят ледовую арену стадиона «Тасма». Еще в декабре заработают ледовые площадки у стадиона «Ак Барс Арена», в парке «Черное озеро», в сквере 100-летия образования стройотрасли РТ, в парке Победы и на Кремлевской набережной. В 85 хоккейных коробках тренеры по месту жительства проведут занятия с детьми.

Для любителей лыж заработают 15 лыжных трасс. Система оснежения с успехом прошла испытания на комплексе в жилом массиве Мирный. Отметим, что протяженность трассы в поселке - 5 км.

Для профессиональных спортсменов по экстремальным видам спорта откроются два трамплина на базе комплекса «Нагорный». Их высота – 30 и 60 метров соответственно. Также организуют лыжные трассы протяжённостью два и пять километров в березовой роще поселка Дербышки.

Ранее сообщалось, что в Москве перенесли открытие катка на ВДНХ из-за теплой погоды и сильных осадков. По данным ТАСС, ледовая площадка должна открыться 26 ноября, а не 25 ноября, как планировали ранее.