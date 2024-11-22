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В нижнекамском парке «Семья» появятся горки, ледовые фигуры и лабиринты
В этом году по просьбам местных жителей новогоднее оформление центрального парка «Семья» в Нижнекамске будет более насыщенным. Об этом заявил руководитель исполкома района Роман Булатов.
«Если погода позволит, то в парке «Семья» мы соорудим ледовые фигуры и лабиринты, поставим две сертифицированные горки для подростков и взрослых. Также установим ледяную горку для наших маленьких детей. Горка будет и в парке «Нефтехимиков», – цитирует Булатова пресс-служба города.
Он добавил, что специалисты уже собрали каркасы елок в парках города – новогодние деревья до 10 декабря украсят прошлогодними украшениями, а до 20 декабря установят новые элементы.
Уточняется, что город к предстоящему празднику оформят преимущественно в неоновом стиле, в том числе на проспектах Нижнекамска вновь появятся бензольные кольца.
Также все электрифицированные остановочные павильоны, скверы, бульвары и променады в городе украсят гирляндами.
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