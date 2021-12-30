В Нижнекамске в 2022 году начнется проектирование культурного центра

Большой культурный центр построят в Нижнекамске, в будущем году начнется его проектирование. Об этом сегодня сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин на Гала-концерте, посвященном закрытию Года родных языков и народного единства.

Он отметил, что новость порадует каждого нижнекамца.

«Неделю назад, когда мы разговаривали с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, я попросил, что город нуждается в большом культурном центре, который бы объединил всех нас. Он сказал, что начинаем проектирование. Это будет первым шагом в качестве поддержки нашего любимого Нижнекамска. Сегодня мы уже начали думать над техническим заданием. Я думаю, что будущий культурный центр, станет еще одним большим местом, где мы сможем собираться и творить. А творчество — это и есть развитие», — отметил во время выступления Рамиль Муллин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что строительство двух культурных центров в 2021 году началось в Зеленодольске и Елабуге. Открытие объектов ожидается в 2022 году. Оба культурных центра возводятся по национальному проекту «Культура».