Строительство Центра культурного развития в Елабуге завершится в 2022 году

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района РТ

В Елабуге в будущем году завершится строительство Центра культурного развития, которое возводится по национальному проекту «Культура». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе главы Елабужского района.

Объект находится в 4-м микрорайоне, на перекрестке проспекта Мира и улицы Марджани. Общий объем финансирования составит 218 млн рублей.

Строители возводят центр, который будет представлять собой многофункциональное современное здание. В нем расположится вестибюль-фойе, касса и гардеробы, многоцелевой зрительный зал на 200 мест, кафе на 50 посадочных мест и танцевально-гимнастический зал.

«В здании также будет располагаться школа искусств с эстетическим, художественным и музыкальным направлениями. Центр будет оснащен современным оборудованием, экранами, музыкальными инструментами и станет центром притяжения культурной общественности», — пояснила руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Фото предоставлено пресс-службой Елабужского района РТ

Возведение здания началось в середине апреля текущего года, сейчас завершаются работы по обеспечению теплоснабжения. Полностью выполнены работы по водоотведению и электрике. На данный момент строители собирают стеновые панели. Их общий метраж составляет 1,7 тыс. кв. метров, из них собрано 650 кв. метров.

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина на период до 2024 года и включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Второй культурный центр в Татарстане, возведенный по нацпроекту «Культура», появится в Зеленодольске. На данный момент его строительство ведется в поселке Мирный.