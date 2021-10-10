В поселке Мирный по нацпроекту «Культура» возводится Центр культурного развития

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В этом году в микрорайоне Мирный в Зеленодольске началось строительство центра культурного развития. Место будущего молодежного пространства оценил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

«Работы продолжаются, все выполняется с учетом современных технических требований. Появление нового объекта культуры в Зеленодольске — это, большой плюс, за что мы благодарны руководству нашей республики. Кадровый потенциал в городе высокий, много талантливой молодежи, я уверен, объект станет новым центром притяжения для зеленодольцев», — отметил мэр.

В будущем здании завершены фундаментные работы, также строители произвели монтаж металлоконструкций и колонн, поставили наружные стены. Продолжается обустройство кровли и устройство новых перегородок.

«Объект возводится по национальному проекту „Культура“», — уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе.

В 2021 году в Татарстане по национальным проектам началось строительство двух центров культурного развития в Зеленодольске и Елабуге. Еще три дома культуры откроют в Мензелинском и Кукморском районах республики.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года в соответствии с так называемым «майским» указом Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году в Татарстане на нацпроект «Культура» выделили 279 млн рублей, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».