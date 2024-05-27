В Нижнекамске стартовала приемка детских лагерей к летнему отдыху

В Нижнекамском районе с 27 мая стартует приёмка детских оздоровительных лагерей с участием членов межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи Нижнекамского района. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления по делам молодежи Нижнекамского района Фарит Шаяхметов.

Вожатые для работы с детьми набираются из числа студентов педагогических образовательных учреждений и студентов, прошедших специальное обучение на курсах вожатых. При подборе вожатых предпочтение отдается кандидатам, имеющим опыт работы и положительные рекомендации с прошедших смен.

В лагерях будут реализованы программы по воспитательной работе, разработанные опытными педагогами, утвержденные республиканским центром «Лето». При составлении данных программ учитываются интересы молодого поколения, включены разнообразные виды взаимодействия.

Планируется проведение комплекса тематических мероприятий в рамках объявленного Президентом Владимиром Путиным Года семьи в РФ и Года научно-технологического развития, объявленного в Татарстане указом Раиса республики Рустама Минниханова. Также планируется проведение совместных мероприятий с «Движением первых».

Единым организатором питания в лагерях «Заря», «Камский Артек» и «Юность» является ООО «ФудСоцСервис» (Бывш. АБК «Пэймент»), в лагере «Чайка» поставщик продуктов питания — «УРС-Татнефть».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что дети бойцов СВО отдохнут в лагерях «Камский Артек» и «Заря». Всего отдыхом в оздоровительных лагерях будут охвачены свыше 11 тыс. юных нижнекамцев.