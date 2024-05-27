Дети бойцов СВО из Нижнекамска отдохнут в лагерях «Камский Артек» и «Заря»

В Нижнекамском районе за лето 2024 года более 11 тыс. детей отдохнут в оздоровительных лагерях. Особое внимание уделено детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям из семей участников СВО, которым выделено 200 путевок для отдыха в лагерях «Камский Артек» и «Заря». Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления по делам молодежи Нижнекамского района Фарит Шаяхметов.

В летнюю оздоровительную кампанию дети смогут отдохнуть в 29 пришкольных оздоровительных лагерях (19 — город, 10 — село), в 5 палаточных лагерях. Также в этом году будут работать четыре стационарных оздоровительных лагеря — это «Камский Артек», «Заря», «Юность» и «Чайка». Стационарные лагеря планируют принять за четыре летние смены более 5,6 тыс. детей.

Размер субсидий, предоставленных республикой, в 2024 году составляет 80,3 млн рублей. Эта сумма предусмотрена на организацию отдыха более 10 тыс. детей. Также из местного бюджета выделена сумма в размере 821,8 тыс. рублей.

Ранее в Нижнекамске озвучили летнюю программу в парках, о чем сообщал «Татар-информ».