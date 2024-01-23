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Кабмин РТ утвердил план проведения Года научно-технологического развития в Татарстане
Правительство Татарстана утвердило план мероприятий в рамках объявленного в республике Года научно-технологического развития. Распоряжение подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Согласно документу, план включает 131 мероприятие, контроль за его реализацией возложен на вице-премьера республики Лейлу Фазлееву. В него вошли конкурсы, конференции, конгрессы, форумы и другие события в самых разных областях науки на региональном, федеральном и международном уровнях.
Напомним, что 2024-й объявлен Годом научно-технологического развития в Татарстане указом Раиса республики Рустама Минниханова. Документ был подписан в сентябре прошлого года.
На федеральном уровне 2024-й указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом семьи.
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