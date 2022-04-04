В Нижнекамске собрано 9 тонн гуманитарной помощи и 1 млн рублей для жителей Донбасса

Жители Нижнекамска собрали 9 тонн гуманитарной помощи и 1 млн рублей для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, а также для участников специальной военной операции на Украине. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Хотел бы поблагодарить наши общественные организации, представителей Дома дружбы народов. Это наш вклад в нужное общее дело. На этом мы не остановимся, будем продолжать эту работу. Уже откликнулся ряд предпринимателей, будет поддержка со стороны промпредприятий. Этот месяц добрых дел позволит участвовать нам во всех мероприятиях», — сказал глава исполкома.

Последняя акция была направлена на сбор продуктов и вещей для военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации. Первый груз весом полтонны был отправлен 30 марта.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР о помощи. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.