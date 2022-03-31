Жители Нижнекамска отправили полтонны продуктов и письма военнослужащим

До 3 апреля в Нижнекамске проходит акция по сбору подарков для военнослужащих России, которые принимают участие в спецоперации на Украине. «Первая партия грузом более 500 кг была отправлена накануне. На акцию откликнулись как предприятия, так и все неравнодушные нижнекамцы», — рассказали «Татар-информу» в администрации Нижнекамского района.

Общественная организация «Женщины Нижнекамска» в эти дни продолжает формировать посылки для солдат. С собой можно принести конфеты, печенье, вафли, пакетированный чай, кофе «3 в 1», быстрозавариваемые каши (в основном гречка), консервированные горошек / кукуруза / фрукты, консервы мясные и рыбные, зубная паста, зубные щетки, носки, гель для душа (лучше мини), мыло, влажные салфетки, дезинфекторы для рук, майки нательные, футболки.

Обязательным условием является то, что вещи должны быть новые, а продукты с актуальным сроком годности. Паковать вещи и продукты необходимо в небольшие коробки или пакеты, при этом коробки не запечатывать. По желанию в посылку можно вложить письма и теплые пожелания нашим солдатам.

Сбор подарков для военнослужащих проходит с восьми утра по пяти вечера в Агропромышленном колледже.