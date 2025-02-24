В Нижнекамске развернули мобильный пункт отбора на контрактную службу

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Временная палатка традиционно была установлена на территории крупного торгового центра. Все желающие могли получить информацию о выплатах, условиях, медицинском осмотре и возможном месте службы.

Инструкторы подробно отвечали на вопросы потенциальных контрактников. «Мы приехали, чтобы рассказать людям о контрактной службе, объяснить все нюансы», – рассказал инструктор пункта отбора Ринат Жабаров.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Одним из ключевых вопросов оставались выплаты, отметили инструкторы.

Записаться на контрактную службу можно не только в мобильном пункте, но и через портал госуслуг. По словам инструкторов, заявка обрабатывается оперативно, и уже в этот же день или на следующий кандидат получает звонок из военкомата для назначения даты посещения.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Основные требования – отсутствие социально опасных заболеваний и судимостей по тяжким статьям», – пояснил инструктор пункта отбора Илья Петров.

Рядом с пунктом работал агитационный патруль. Военнослужащие раздавали информационные буклеты и приглашали заинтересованных граждан в палатку для получения более подробной информации.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.