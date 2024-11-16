В Нижнекамске прокомментировали отсутствие паспорта готовности к отопительному сезону

В администрации Нижнекамского района Татарстана прокомментировали сообщения об отсутствии паспорта готовности к отопительному сезону. Власти разъяснили, что получение паспорта готовности к отопительному периоду — это юридическая процедура, включающая целый комплекс мероприятий.

Процедура, в частности, предполагает оценку состава необходимой документации в отношении объектов теплоснабжения.

«Отсутствие паспорта готовности не ограничивает процесс фактического теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений», — подчеркнуто в сообщении.

По информации пресс-службы района, на сегодняшний день все объекты в Нижнекамске отапливаются.

Задержка с получением паспорта готовности связана с передачей тепловых сетей и центральных тепловых пунктов местного водоканала компании «Татэнерго», а также с необходимостью постановки их на учет и регистрации в качестве опасных производственных объектов в соответствии с законодательством.