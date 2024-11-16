news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 16 ноября 2024 20:53

В Нижнекамске прокомментировали отсутствие паспорта готовности к отопительному сезону

Скопировать ссылку

В администрации Нижнекамского района Татарстана прокомментировали сообщения об отсутствии паспорта готовности к отопительному сезону. Власти разъяснили, что получение паспорта готовности к отопительному периоду — это юридическая процедура, включающая целый комплекс мероприятий.

Процедура, в частности, предполагает оценку состава необходимой документации в отношении объектов теплоснабжения.

«Отсутствие паспорта готовности не ограничивает процесс фактического теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений», — подчеркнуто в сообщении.

По информации пресс-службы района, на сегодняшний день все объекты в Нижнекамске отапливаются.

Задержка с получением паспорта готовности связана с передачей тепловых сетей и центральных тепловых пунктов местного водоканала компании «Татэнерго», а также с необходимостью постановки их на учет и регистрации в качестве опасных производственных объектов в соответствии с законодательством.

читайте также
«Запускаем тепло, начинает рвать сети»: как Нижнекамск пытается готовиться к зиме
«Запускаем тепло, начинает рвать сети»: как Нижнекамск пытается готовиться к зиме
На трубы Нижнекамску нашли миллиард: как город аврально готовят к отопительному сезону
На трубы Нижнекамску нашли миллиард: как город аврально готовят к отопительному сезону
#нижнекамск #отопление #подготовка к зиме
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100