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В Нижнекамске прокомментировали отсутствие паспорта готовности к отопительному сезону
В администрации Нижнекамского района Татарстана прокомментировали сообщения об отсутствии паспорта готовности к отопительному сезону. Власти разъяснили, что получение паспорта готовности к отопительному периоду — это юридическая процедура, включающая целый комплекс мероприятий.
Процедура, в частности, предполагает оценку состава необходимой документации в отношении объектов теплоснабжения.
«Отсутствие паспорта готовности не ограничивает процесс фактического теплоснабжения жилых домов и социальных учреждений», — подчеркнуто в сообщении.
По информации пресс-службы района, на сегодняшний день все объекты в Нижнекамске отапливаются.
Задержка с получением паспорта готовности связана с передачей тепловых сетей и центральных тепловых пунктов местного водоканала компании «Татэнерго», а также с необходимостью постановки их на учет и регистрации в качестве опасных производственных объектов в соответствии с законодательством.
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