В Нижнекамске при строительстве объездной дороги М7 вырубят деревья в Корабельной роще

Строительство обхода Нижнекамска по трассе М7 «Волга» затронет 1% Корабельной рощи, о судьбе которой очень беспокоятся горожане. Власти заверили, что проект строительства трассы будет прозрачным и замалчивать факт вырубки деревьев никто не будет.

По словам заместителя руководителя исполкома Нижнекамского района Радика Хазиева, производиться вырубка будет с соблюдением всех норм охраны окружающей среды.

«Действительно, тот вариант трассировки, который сейчас находится на экспертизе, затронет участок Корабельной рощи. Мы прекрасно понимаем, как роща важна для жителей района, для нашей экологии и окружающей среды. Строительство дороги будет проводиться с соблюдением самых высоких требований по сохранению окружающей среды. Общая площадь рощи — 1700 гектаров. Чуть больше одного процента от площади потребуется вырубить для строительства дороги», — цитирует телеканал «НТР 24» чиновника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что модернизация трассы М7 более чем на час сократит путь от Нижнекамска до Казани. На сегодняшний день на стройплощадке трассы М7 запустили асфальтобетонный завод.