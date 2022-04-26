Строящаяся трасса М7 более чем на час сократит путь от Нижнекамска до Казани

Второй этап обхода Нижнекамска и Набережных Челнов позволит вывести из города транзитный транспорт, идущий по трассе М7 через Набережные Челны, и более чем на час сократит время в пути от Нижнекамска до Казани. Подробности строительства озвучил замруководителя исполкома Нижнекамского района по вопросам строительства Радик Хазиев.

Второй этап обхода пройдет через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы Татарстана. Здесь уже подготовлена территория под строительство, поставлены производственные базы, завезены материалы, устроены временные подъездные дороги. Дорожники заняты основными строительно-монтажными работами. Они работают круглосуточно, всего задействовано 136 единиц техники и 307 человек.

На проектные работы по второму этапу выделено 204 млн рублей, объем финансирования строительно-монтажных работ составляет 18,5 млрд рублей.

Протяженность второго этапа обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны — 23,7 км. На участке будут построены четырехполосная автомобильная дорога категории IБ, восемь мостов, два путепровода и одна транспортная развязка. Работы начали в конце 2021 года, их планируется завершить в 2024-м.

Как пройдет трасса Казань — Екатеринбург, почему изменили маршрут обхода Нижнекамска и какой проект разгрузит дорогу Казань — Оренбург, ранее сообщал «Татар-информ».