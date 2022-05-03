На стройплощадке трассы М7 в обход Нижнекамска запустили асфальтобетонный завод

Чтобы закрыть потребности масштабного строительства, на стройплощадке трассы М7 в обход Нижнекамска подрядчик «Алексеевскдорстрой» запустил асфальтобетонный завод производительностью 250 тонн в час. Также для увеличения несущей способности грунта земполотно усиливают армирующей прослойкой из геотекстиля. Об этом пишет «Нижнекамскаяя правда».

Строительство объезда в обход Набережных Челнов и Нижнекамска будет проходить в три этапа и затронут Нижнекамский, Тукаевский и Заинский районы. Сейчас активные работы идут в Нижнекамском районе. Строительство в данном муниципалитете включает два этапа. Специалисты начали со второго, так как он имеет стратегическое значение — это позволит вывести из города транзитный поток, идущий по трассе М7, и более чем на час сократить время в пути от Нижнекамска до Казани.

Строительство первого этапа обхода начнется после положительного заключения Главгосэкспертизы по всем трем этапам. Согласно проекту, появятся пять транспортных развязок, 10 мостов и 12 путепроводов. Общая протяженность обхода составит 81,4 км.

Строительство первого этапа начнется от села Сарсаз-Бли и, минуя мост на другом берегу Камы, выйдет на Костенеевское сельское поселение Елабужского района, после чего соединится с федеральной трассой М7. Ориентировочно длина моста составит 1,3 км.

Как пройдет трасса Казань — Екатеринбург, почему изменили маршрут обхода Нижнекамска и какой проект разгрузит дорогу Казань — Оренбург, ранее сообщал «Татар-информ».