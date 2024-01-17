В Нижнекамске появится улица имени почетного гражданина Разиля Валеева

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В Нижнекамске новую улицу назовут именем почетного гражданина и писателя Разиля Валеева. Она расположится в новом жилом комплексе «Урман». Об этом на топонимической комиссии сообщил руководитель исполкома района Роман Булатов.

На сегодняшний день в жилом массиве определено три улицы. Одна из них, въездная, будет названа в память об уроженце села Ташлык Нижнекамского района Разиле Валееве. Названия для остальных двух улиц пока обсуждаются.

Комплекс находится между улицами Солнечная и Чишмале на границе с лесом, строительство ведется за торговым центром «Рамус Молл». На площади 25,8 гектара застройщик возведет 133 индивидуальных дома, 60 таунхаусов и многоквартирные дома.

Экс-депутат Госсовета Татарстана, бывший директор Национальной библиотеки РТ Разиль Валеев ушел из жизни 20 октября 2023 года. Ему было 76 лет. 4 января исполнилось бы 77.