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«Хочешь услышать душу народа, послушай песни Разиля Валеева»: нижнекамцы вспоминают поэта
В Нижнекамске почтили память народного поэта Республики Татарстан Разиля Валеева, которому 4 января исполнилось бы 77 лет. В центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая собрались близкие, родные и друзья, писатели, поэты, певцы, композиторы, режиссеры — все, кому посчастливилось работать, жить и творить с Разилем Валеевым.
Каждый рассказывал об историях, связанных с поэтом. В Нижнекамск приехали гости из Казани и Набережных Челнов: Радиф Гаташ, Зиннур Мансуров, Факил Сафин, Марсель Галиев и многие другие.
Планами по увековечиванию имени Разиля Валеева в городе и районе поделился заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Ильдар Рамазанов. Он заверил, что в честь поэта назовут улицы и учреждения. Рамазанов подчеркнул, что такие люди, как Разиль Валеев, — гордость всего народа, республики и страны.
«Разиль Исмагилович — выдающаяся личность не только для нашего района, но и для нашей республики, страны. Я горд, что в нашем районе такой человек не просто родился, не просто жил, а оставил огромный след. Это огромная частичка нашей культуры, которую мы обязаны передавать нашему молодому поколению. Как говорят: если хочешь познать душу народа, послушай песни Разиля Исмагиловича», — сказал представитель местных властей.
Народный поэт Татарстана, экс-депутат Госсовета Татарстана, бывший директор Национальной библиотеки РТ ушел из жизни 20 октября 2023 года. Ему было 77 лет.
Фото: Централизованная библиотечная система Нижнекамска.
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