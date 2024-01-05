«Хочешь услышать душу народа, послушай песни Разиля Валеева»: нижнекамцы вспоминают поэта

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Нижнекамске почтили память народного поэта Республики Татарстан Разиля Валеева, которому 4 января исполнилось бы 77 лет. В центральной библиотеке имени Габдуллы Тукая собрались близкие, родные и друзья, писатели, поэты, певцы, композиторы, режиссеры — все, кому посчастливилось работать, жить и творить с Разилем Валеевым.

Каждый рассказывал об историях, связанных с поэтом. В Нижнекамск приехали гости из Казани и Набережных Челнов: Радиф Гаташ, Зиннур Мансуров, Факил Сафин, Марсель Галиев и многие другие.

Планами по увековечиванию имени Разиля Валеева в городе и районе поделился заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Ильдар Рамазанов. Он заверил, что в честь поэта назовут улицы и учреждения. Рамазанов подчеркнул, что такие люди, как Разиль Валеев, — гордость всего народа, республики и страны.

«Разиль Исмагилович — выдающаяся личность не только для нашего района, но и для нашей республики, страны. Я горд, что в нашем районе такой человек не просто родился, не просто жил, а оставил огромный след. Это огромная частичка нашей культуры, которую мы обязаны передавать нашему молодому поколению. Как говорят: если хочешь познать душу народа, послушай песни Разиля Исмагиловича», — сказал представитель местных властей.

Народный поэт Татарстана, экс-депутат Госсовета Татарстана, бывший директор Национальной библиотеки РТ ушел из жизни 20 октября 2023 года. Ему было 77 лет.