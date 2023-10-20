«Дверь его всегда была нараспашку, и душа нараспашку»: ушел из жизни Разиль Валеев

Сегодня на 77-м году жизни скончался экс-депутат Госсовета Татарстана, бывший директор Национальной библиотеки РТ Разиль Валеев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Объездил весь Афганистан в качестве военкора

О смерти Разиля Валеева на заседании Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков сообщил заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

По большому счету, от нас ушел не только свидетель исторических событий, происходивших в Татарстане начиная с конца 1980-х годов, но и в значительной степени их участник, а где-то и самый деятельный их творец.

Разиль Валеев родился 4 января 1947 года в деревне Ташлык Нижнекамского района Татарстана. Был старшим из восьми детей семьи Валеевых. С детства Разиль увлекался литературным творчеством, а в юности занимался им уже серьезно, публикуя стихи и рассказы в районной прессе и посещая литературный кружок при челнинской районной газете.

В 1965 году он поступил на отделение журналистики Казанского государственного университета, а в 1967-м – в Литературный институт имени М. Горького (Москва). Там же, в Москве, создал семью и, чтобы прокормить ее, устроился на автозавод в ночную смену, по выходным дням занимаясь разгрузкой вагонов.

По окончании Литинститута Разиль Валеев вернулся в Казань, устроившись в детский журнал «Ялкын», где проработал многие годы в качестве литсотрудника, заведующего отделом и ответственного секретаря. В 1981 году он стал членом правления и татарстанского, и общесоюзного творческих объединений писателей.

Интересная деталь жизненного пути Разиля Исмагиловича: в 1985 году он два месяца провел в Афганистане, объездив всю страну в качестве военкора и писателя. Правда, так и не смог добиться издания документальной повести, написанной на основе этого опыта.

Практически всю свою взрослую жизнь Разиль Исмагилович продолжал заниматься литературным творчеством Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прирожденный народный избранник

В 1986 году случился серьезный поворот в трудовой биографии Валеева – он возглавил Республиканскую библиотеку имени В. И. Ленина. Главное ее здание находилось в Доме Ушковой, выдающемся образце эклектики начала XX века, не слишком, однако, приспособленном для хранения книг. Много лет Разиль Исмагилович боролся за расширение «жилплощади» библиотеки.

Случившийся в 2020 году переезд Национальной библиотеки РТ (такое название она получила как раз при Валееве, в 1991 году) в отреставрированное здание бывшего НКЦ «Казань» был в немалой степени и его заслугой.

На волне политизации конца 1980-х Разиль Валеев стал депутатом Верховного Совета ТАССР. По его собственному признанию, он не верил, что будет избран, и выдвигался чуть ли не в шутку в ответ на подначивание «коллег по литературному цеху». Но вскоре стало понятно, что Валеев просто прирожденный народный избранник (принципиально не избирался по партспискам – только по одномандатным округам), деятельный законотворец и борец за интересы татарского народа и родного языка. Не случайно депутатский этап занимает целых три десятилетия его жизни.

Практически всю свою взрослую жизнь Разиль Исмагилович продолжал заниматься литературным творчеством. Писательский зуд не оставлял его ни на минуту – вплоть до того, что даже с трибуны Госсовета он, народный поэт РТ, выступал в стихотворной форме. «Никогда не стремился остаться в истории как депутат. Ни в одной анкете не указывал себя депутатом, всегда поэтом», – так он сказал в большом интервью, данном «Татар-информу» в 2021 году.

В 2022 году в Таткнигоиздате вышла его книга-песенник с иллюстрациями фотографа «Татар-информа» Рамиля Гали Фото: © предоставлено Рамилем Гали

В 2007 году Валеев был отмечен Государственной премией РТ им. Тукая за сборник прозаических произведений «Иске сэгать дэрес йери» («Старые часы ходят верно») и книгу песен «Ядкарь» («Наследие»). И в конце жизни он не переставал писать и издавать книги. В 2022 году в Таткнигоиздате вышла его книга-песенник с иллюстрациями фотографа «Татар-информа» Рамиля Гали. В этом году планировалась ее повторная презентация с фотовыставкой. Эти планы оборвала кончина поэта, писателя и просто большой фигуры в татарской культуре – Разиля Валеева.

«Всю свою жизнь посвятил вопросам сохранения национальной самобытности нашего народа»

«Огромная утрата для нашей республики и всего татарского народа! Разиль Исмагилович как писатель, политик и общественный деятель всю свою жизнь посвятил вопросам сохранения национальной самобытности нашего народа, развитию татарского языка и родной литературы, наших многовековых традиций и культуры. Светлая память о Разиле Исмагиловиче Валееве навсегда сохранится в наших сердцах, в памяти нашего народа», — написал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в своем телеграм-канале.

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов назвал смерть Разиля Валеева огромной утратой для татарского народа.

Фарид Мухаметшин: «Разиль Исмагилович как писатель, политик и общественный деятель всю свою жизнь посвятил вопросам сохранения национальной самобытности нашего народа» Фото: © «Татар-информ»

«Разиль Валеев был народным поэтом, также долгие годы руководителем комитета в Государственном Совете. Самоотверженно служил нашей нации, родному языку, нашему народу. Это огромная утрата для татарского народа.

Правда, в последнее время он болел. Пробовал лечиться за границей. Но особо не помогло. Мы с нашими соплеменниками все вместе переживаем эту утрату, потому что когда уходят такие наши личности – это будто земля уходит из-под ног. Пусть его душа окажется в раю. Мы его со всем уважением, всеми почестями проводим в последний путь. Безусловно, его доброе служение народу, и память, и творческое наследие необходимо сохранить», – поделился Марат Ахметов с корреспондентом «Татар-информа».

«Любое его появление перед татарской публикой всегда встречалось бурными аплодисментами»

Уход из жизни поэта и писателя Разиля Валеева — большая потеря для Татарстана и всего татарского мира. В разговоре с «Татар-информом» заместитель Премьер-министра РТ и председатель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев поделился воспоминаниями, как поэт преданно служил своему народу и родному Татарстану.

Василь Шайхразиев: «Любое высказывание Разиля Валеева татарской общественностью воспринималось именно как встреча с преданным татарским сыном» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Когда мы говорим „Родной Татарстан“ — это, несомненно, годы депутатства в Государственном Совете. Работая в Комитете по языкам, он всегда защищал нашу культуру и наш язык», — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, Разиль Валеев был деятельным, активным, выезжал во многие регионы и страны, а любое его появление перед татарской публикой всегда встречалось бурными аплодисментами.

«Любое его высказывание татарской общественностью воспринималось именно как встреча с преданным татарским сыном», — добавил собеседник агентства.

Василь Шайхразиев вспомнил, что Разиль Валеев зачастую предлагал интересные инициативы. Он приезжал в Набережные Челны, когда еще был жив драматург и писатель Туфан Миннуллин. Вместе они обсуждали работу филиала Союза писателей в Челнах, а также рассматривали возможность создания татарского драматического театра.

Кроме того, Разиль Валеев устраивал встречи с жителями Автограда, Нижнекамска и других городов. «Люди с удовольствием [с ним] встречались», — рассказал Шайхразиев.

«К великому сожалению, сегодня пришло известие о кончине. Конечно, это большая утрата. И как вице-премьер, и как председатель Национального совета ВКТ я выражаю искренние соболезнования всем близким родственникам, всем, кто знал поэта. В эти дни прошу здоровья, выдержки и сдержанности. Я уверен, что мы его достойно проводим в последний путь», — сказал собеседник агентства.

Василь Шайхразиев также напомнил, что человек жив, пока его помнят. Он предположил, что в Татарстане будет проводиться много мероприятий, призванных увековечить память поэта. «Мы обязательно поддержим», — резюмировал он.

Ильшат Аминов: «Разиль Исмагилович занимался вопросами татарского языка на канале. Очень любил заниматься детьми. Он просто горел своим делом» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Человек огромного таланта и большого сердца»

В последний год Разиль Валеев работал в телекомпании ТНВ советником генерального директора.

«Разиль Исмагилович занимался вопросами татарского языка на канале. Очень любил заниматься детьми. Он просто горел своим делом. С таким удовольствием занимался детьми канала „Шаян“. Ставил им язык, указывал на ошибки, участвовал в записи программ, читал все сценарии. И он говорил, что молодеет, занимаясь с детьми», — поделился гендиректор канала Ильшат Аминов.

По словам собеседника агентства, результат был очень заметен. «Как у них менялась речь, как они начинали правильно использовать татарские слова, правильно строить фразы. Для него это было настоящим праздником. Он их очень трепетно вводил в мир телевидения и татарского языка», — подчеркнул гендиректор ТНВ.

Буквально три недели назад Разиль Валеев написал Ильшату Аминову сообщение, чтобы тот не волновался.

«„Ильшат Юнусович, вы не волнуйтесь там, я все равно выздоровею. Надеюсь, мои дети меня ждут, я приеду и продолжу работать“. Вот так он мне написал, но он больше не вернулся. Человек огромного таланта, большого сердца. И он все торопился, хотел передать свои знания, чтобы дети любили свой язык, чтобы они могли выражать на нём мысли, творчески к нему относились. Он говорил, что глядя на детей, у нашего народа есть будущее», — поделился Ильшат Аминов.

Ахат Мушинский: «Где бы он ни работал – в Национальной библиотеке, Госсовете, – дверь его была нараспашку, и душа была нараспашку» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Где таких людей еще встретишь?»

Народный поэт Татарстана Разиль Валеев был человеком большой души и больших действий, всегда был готов незамедлительно прийти на помощь. Писатель, директор Татарского ПЕН-центра Ахат Мушинский поделился воспоминаниями о своем наставнике.

«Разиль Валеев работал президентом Татарского ПЕН-центра, а я — директором. Мы работали в тандеме. А сейчас… плохо мне, — поделился собеседник агентства. — С помощью ПЕН-центра татарская литература вышла на международную арену. Мы стали издавать книги на английском, русском, турецком, татарском языках — книги татарских литераторов, историков стали распространять по всему миру. Это его большая заслуга».

По словам Ахата Мушинского, Разиль Валеев обладал открытым характером и всегда вникал в проблемы другого человека.

«Где бы он ни работал — в Национальной библиотеке, Госсовете, – дверь его была нараспашку, и душа была нараспашку. Хоть и секретарша там сидела, к нему можно было зайти запросто со своими проблемами. И, что интересно, он не только выслушивал, но и помогал! Он реально помогал писателям, всем, кто обращался к нему. Редкостный человек. Такой открытости и доброжелательности я больше не встречал», — поделился Мушинский.

Когда Ахат Мушинский заболел коронавирусом, ему сразу позвонил Разиль Валеев и стал предлагать помощь, так как он мог обратиться в Минздрав РТ.

«Давай, говорит, позвоню министру здравоохранения, решим все. А я говорю, не надо, потому что мы своими силами уже договорились ставить на дому системы. То есть он сам звонил и сам, можно сказать, напрашивался на помощь. Где таких людей еще встретишь?» — заметил собеседник агентства.

Еще одна история связана с изданием романов, повестей и рассказов Мушинского. Тогда Разиль Валеев предложил писателю издать трехтомник и даже сам написал об этом письмо Раису РТ Рустаму Минниханову с просьбой посодействовать в издании избранных сочинений.

«Вот уже первый том издали, второй вышел, сейчас идет корректура третьего тома», — рассказал Ахат Мушинский.