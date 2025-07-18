В Нижнекамске открылся штаб МГЕР по сбору помощи бойцам

В Нижнекамске заработал штаб «Молодой гвардии Единой России» по сбору помощи бойцам действующей армии. Содействие в организации штаба оказали представители актива «Единой России», сообщает пресс-служба МГЕР в РТ.

В штабе «По зову сердца» в первое время будут собирать индивидуальные посылки для бойцов и отправлять их на фронт. Также там будут готовить сухпайки, включающие супы и каши. В планах – создание музея специальной военной операции, где посетители смогут увидеть трофеи, военное обмундирование и другие экспонаты.

На церемонии открытия из публичных лиц присутствовали депутат Госсовета РТ, глава Татарстанского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Геннадий Глушков, президент Национального конгресса татар и тюркских народов Рустам Ямалеев, председатель «Боевого братства» Нижнекамска Владимир Матвеев и участник специальной военной операции Артур Барабанов.

«То, что мы делаем, это по‑настоящему большое и важное дело. Мы верим, что люди откликнутся и поддержат нас. Мы запускаем серьезную работу и надеемся, что деятельность центра будет развиваться и приносить всё больше пользы нашим бойцам», — заявил руководитель штаба Давид Хабибуллин.

Штаб «По зову сердца» работает ежедневно с 8 до 17 часов по адресу: Нижнекамск, ул. Студенческая, д. 9. Телефон: 8-996-124-51-73.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – заметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.