В Нижнекамске откроют памятник Александру Пушкину

В Нижнекамске 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, будет открыт памятник поэту и писателю. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» в преддверии ПушкинФеста рассказала председатель правления Русского национально-культурного объединения Татарстана, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская.

«И одной из школ Нижнекамска присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина», – сказала Александровская.

В течение всего текущего года в России, напомним, будут широко отмечать 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. В Казани с 1 по 6 июня в Казани, как сообщал ранее «Татар-информ», будет проходить фестиваль русской культуры ПушкинФест. В день рождения писателя, 6 июня, также отмечается День русского языка, так как именно Пушкин считается основоположником современного литературного русского языка.

Кроме того, как писал «Татар-информ», в сентябре в Казани на доме Карла Фукса установят памятный знак о посещении Пушкиным.

«В наше время столь необычно, что интерес к Пушкину колоссально возрос. По всей видимости, и в связи с тем, что задремавшие чувства к отечественной литературе вдруг просыпаются в связи с нецивилизованным отношением в определенных странах и местах к памяти великого гения нашего Отечества путем снесения его памятников. Каждый задумывается: „Ах, как силен Александр Сергеевич, если до сих пор он вызывает у кого-то даже страх”. Потому что, помня о Пушкине, ты будешь всегда знать истоки своей истории — истории своего народа, своей страны, своего Отечества. Тем самым и возник интерес: что же такое, почему Пушкина вдруг так кто-то опасается? И начинают больше и больше читать, больше и больше осмысливать его произведения. И видят, насколько они актуальны, коль скоро к Пушкину неравнодушны все. То, что к нему не зарастет народная тропа, — это аксиома, не требующая доказательств. И известный постулат „Живее всех живых” я бы отнесла к Александру Сергеевичу», — подчеркнула в том числе как учитель русского языка и литературы Ирина Александровская.