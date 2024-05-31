В Казани на доме Карла Фукса установят памятный знак о посещении Пушкиным

В Казани на историческом здании №58/5 по улице Московская, в котором жил врач и ботаник Карл Фукс, этой осенью планируется установить мемориальный знак о визите в дом в 1833 году Александра Пушкина. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» в преддверии ПушкинФеста рассказала председатель правления Русского национально-культурного объединения Татарстана, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская.

Само здание, подчеркнем, – объект культурного наследия регионального значения.

«В настоящее время ведется проработка увековечения памяти Александра Сергеевича Пушкина в различных мемориальных вариантах. Сейчас серьезно прорабатываются вопросы об установлении памятного эскизного мемориального проекта на доме Карла Фукса на улице Московской. Если все сложится благоприятно, то в дни пребывания Пушкина в Казани (в сентябре – прим. Т-и) мы сумеем побывать на торжественном открытии этого памятного знака», – анонсировала Александровская.

В России, напомним, широко будет отмечаться в течение всего текущего года 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. С 1 по 6 июня в Казани, как сообщал ранее «Татар-информ», будет проходить фестиваль русской культуры ПушкинФест. День рождения писателя отмечается 6 июня. В эту же дату празднуется День русского языка, так как именно Пушкин считается основоположником современного литературного русского языка.