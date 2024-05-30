ПушкинФест в Казани: гулянья и концерты пройдут на Черном озере и в КЦ Пушкина

В столице Татарстана в этом году полюбившийся горожанам праздник русской культуры «ПушкинФест» пройдет с 1 по 6 июня. Мероприятия, которые смогут свободно посетить все желающие, запланированы в парке «Черное озеро» и в Культурном центре имени Пушкина. Пресс-конференция о предстоящем фестивале, который в этом году приурочен к 225-летию Александра Пушкина, состоялась в «Татар-информе».

«В наше время столь необычно, что интерес к Пушкину колоссально возрос. По всей видимости, и в связи с тем, что задремавшие чувства к отечественной литературе вдруг просыпаются в связи с нецивилизованным отношением в определенных странах и местах к памяти великого гения нашего Отечества путем снесения его памятников. Каждый задумывается: „Ах, как силен Александр Сергеевич, если до сих пор он вызывает у кого-то даже страх”. Потому что, помня о Пушкине, ты будешь всегда знать истоки своей истории — истории своего народа, своей страны, своего Отечества. Тем самым и возник интерес: что же такое, почему Пушкина вдруг так кто-то опасается? И начинают больше и больше читать, больше и больше осмысливать его произведения. И видят, насколько они актуальны, коль скоро к Пушкину неравнодушны все. То, что к нему не зарастет народная тропа, — это аксиома, не требующая доказательств. И известный постулат „Живее всех живых” я бы отнесла к Александру Сергеевичу», — подчеркнула в том числе как учитель русского языка и литературы председатель правления Русского национально-культурного объединения Татарстана, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Ирина Александровская.

Она также напомнила, что 6 июня — не только день рождения Пушкина, но и День русского языка, поскольку классик считается его реформатором, основоположником современно литературного русского языка.

Первый день «ПушкинФеста», 1 июня, совпадает с Международным днем защиты детей и приходится на субботу. Темой фестиваля на этот день станет народная русская культура.

Между артистами и зрителями не будет сценического барьера как такового, обратила внимание режиссер «ПушкинФеста» Дина Башкирова. По традиции фестиваля, который имеет уже пятилетнюю историю, на Черном озере можно будет поучаствовать в мастер-классах по народным ремеслам и играх, посетить ярмарку товаров народных мастеров, послушать исполнителей народной музыки. А также стать зрителем финала-дефиле проекта «Смотрины на Красной слободе», в котором по итогам полугодового просветительского курса в специально созданных традиционнх костюмах предстанут 16 девушек.

«Сопровождать это действие будут заезжие музыканты — коллектив „До чего хорощо”. Это молодые ребята из Санкт-Петербурга, которые, несмотря на свою молодость, выбрали играть русскую традиционную музыку без всяких обработок, как это сейчас модно, а именно в том виде, как она записана в экспедициях. Этим всем праздником мы показываем, насколько молодежи на самом деле интересно погружаться в настоящую традицию, как это может быть актуально. В завершение всего будет молодежная вечерка — танцы для всех. Приходите!» — пригласила Башкирова.

Второго июня будет посвящено классической культуре времен Пушкина. На мастер-классах, например, можно будет попробовать писать пером или изготовить линогравюру. В этот вечер под открытым небом вечером выступят оркестр «Ля Примавера» и оркестр МВД по РТ.

На новой неделе, с 3 по 5 июня, мероприятия «ПушкинФеста» переместятся в пространство Культурного центра имени Пушкина.

«Все мероприятия „ПушкинФеста” бесплатные. Единственное — просим зарегистрироваться [на мероприятия в КЦ Пушкина], чтобы гостей не оказалось больше, чем мы можем разместить в концертном зале», — акцентировала директор Культурного центра имени Пушкина Галина Елистратова.

В КЦ Пушкина в дни «ПушкинФеста» должны состояться, например, лекция известного архитектора, исследователя архитектуры Казани и краеведа Сергея Саначина, премьера «Сказки о Золотом петушке», концерт всех коллективов Культурного центра.

Пятого июня праздничный концерт ко Дню русского языка и 225-летию со дня рождения Пушкина с участием ведущих солистов и деятелей культуры Татарстана «ПушкинФест» проведет в Татарском академическом театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Утром 6 июня фестиваль завершится традиционной встречей с чтением стихов и возложением цветов к памятнику Пушкину перед зданием Театра оперы и балета.