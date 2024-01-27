В Нижнекамске откроется выставка-аукцион картин, средства будут направлены на СВО

1 февраля в комплексном музее Нижнекамска откроется выставка-аукцион с картинами именитых художников. Приобрести понравившееся полотно мастеров кисти Нижнекамска сможет любой желающий. Все средства от продажи будут направлены на закупку необходимых вещей для бойцов СВО — персональные теплые комплекты.

Присоединившись к благотворительной акции «Подарим тепло героям Нижнекамска», художники решили поддержать земляков-военнослужащих.

«Ситуация довольно-таки сложная в стране. И мы, художники, находимся за линией фронта, но поддерживаем умы и души людей. Благотворительная акция направлена, наверное, больше большей частью на художников, чтобы они стряхнули с себя момент равнодушия и поняли, что стране нужна их помощь», — поделился с «Татар-информом» заслуженный художник Татарстана Ильдус Муртазин.

Мастер кисти — инициатор этой идеи. Организатор аукциона — директор музея Лилия Гатауллина. В Нижнекамске такая акция пройдет впервые.

«Я надеюсь, что по нашей республике пойдет волна, потому что у нас многие хотят помочь, но иногда не знают, как и чем. Это пример всем художникам, а именно: художник должен быть нужным, он должен быть полезен. Сейчас наступил такой момент, что благодаря своим картинам, мы будем нужны нашей стране», — отметил собеседник агентства.

Те картины, которые не найдут своего покупателя, будут подарены лучшим волонтерам: кто-то печет, другие вяжут носки, плетут маскировочные сети.

«Хочется отблагодарить этих волонтеров, которые отдают душу и на которых держится наша страна», — говорит художник.

Напомним, о благотворительной акции «Подарим тепло героям Нижнекамска» в преддверии Дня защитника Отечества объявил глава НМР Рамиль Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что художник Ильдус Муртазин написал портрет волонтера и бойца СВО.