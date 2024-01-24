«Подарим тепло героям»: бойцам из Нижнекамска готовят комплекты на 23 Февраля

Фото: © Надежда Багаутдинова

Жители Нижнекамского района активно участвуют в акции «Подарим тепло героям», которую инициировал глава муниципального образования Рамиль Муллин.

К акции уже подключились многие жители района. Ветераны и пожилые граждане собирают средства в Доме дружбы народов. К этому процессу подключился даже депутат Государственной Думы Олег Морозов. Он перечислил 200 тыс. рублей. На эти деньги было закуплено 15 комплектов для бойцов (стоимость одного — 15 тыс. рублей).

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Они (бойцы — прим. Т-и) на передовой, поэтому каждый из нас обязан подставить плечо, оказать пассивную помощь в знак внимания. Я очень тронут тем, что эти посылки, комплекты — это то, что идёт от их запроса, то, что уже проверено временем. И каждый такой комплект будет важен и нужен каждому нашему бойцу — выходцу из Нижнекамского района», — сказал Морозов.

Комплекты, по словам инициаторов, планируется вручить защитникам Отечества 23 февраля.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«В индивидуальном вещмешке будет нательное бельё, наколенники, балаклава, тактическая аптечка, перчатки и еще некие предметы, которые именно ребята заявляли — то, что им нужно. И частичка нашего тепла — открытки, рисунки», — рассказала вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина.

Нижнекамцы активно помогают собирать средства. На прошлой неделе из клуба в пункте сбора в доме №72б по проспекту Химиков перечислили на благотворительный счет 117 тыс. рублей.

Фото: © Надежда Багаутдинова

И это далеко не вся помощь. Сегодня в пункт сбора на проспект Химиков привезли целую партию окопных свеч. Делают их жители поселка Трудовой. Там организован цех по производству, где уже изготовили более 2 тыс. свечей.

«Каждый считает, что это наше минимальное, потому что мы видим, как приходят ребята оттуда, как отдают своё здоровье, жизнь», — подчеркнул глава Майскогорского сельского поселения Артем Морозов.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону

Фото: © Надежда Багаутдинова