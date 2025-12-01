В Нижнекамске определена дата проведения национального якутского праздника «Ысыах»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В следующем году Нижнекамск примет национальный якутский праздник «Ысыах» – мероприятие пройдет 13 июня. Решение было подтверждено во время рабочей встречи главы Нижнекамского района Радмира Беляева с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

На встрече обсудили детали подготовки праздника, а также новые направления сотрудничества. Радмир Беляев отметил, что Нижнекамск заинтересован в обмене опытом с Якутском в сфере образования и культуры, реализации проектов благоустройства и мастер-планирования, развитии туристических инициатив. Отдельное внимание уделено системной работе коммунальных служб, включая ликвидацию аварийных ситуаций.

Глава района подчеркнул, что связи между Нижнекамском и Якутском уже давно перешли от формального статуса побратимов к реальной совместной работе. В действующей дорожной карте – 31 мероприятие по семи направлениям.

«Уверен, что это сотрудничество будет полезно для обеих сторон», – отметил Радмир Беляев.