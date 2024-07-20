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В Лаишевском районе впервые прошел праздник народов Республики Саха — Ысыах
В селе Именьково Лаишевского района Татарстана прошел праздник народов Республики Саха (Якутии) — Ысыах. Гости и жители района смогли познакомиться с традиционными песнями и танцами, а также попробовать разнообразные национальные блюда.
Праздник Ысыах символизируют солнце, тепло и изобилие. В селе Именьково была создана атмосфера единства и радости, заявили «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района РТ.
Глава Лаишевского района РТ Ильдус Зарипов подчеркнул важность проведения таких национальных праздников.
«Отрадно, что наш район — многонациональный, и сегодня у нас есть прекрасная возможность глубже узнать культуру и традиции народов Республики Саха. Такие мероприятия способствуют укреплению дружбы и взаимопонимания между различными этносами, живущими на нашей земле», — пояснил он.
Ысыах в селе Именьково стал настоящим праздником дружбы и единства, который, несомненно, надолго останется в памяти всех участников и зрителей, заверили в районной администрации.
Представитель Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан Рамиль Закиров сообщил, что теперь праздник будет регулярно проводиться в Лаишевском районе.
Фото, видео: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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