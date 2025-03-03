В Нижнекамске обсудили адаптацию участников СВО и их семей к мирной жизни

В Нижнекамске состоялась стратегическая сессия, посвященная вопросам адаптации участников специальной военной операции и их семей к мирной жизни. Организатором мероприятия выступил Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Эйдос» Управления по делам молодежи при поддержке Совета психологов Нижнекамского района.

В работе сессии приняли участие психологи медицинских и социальных учреждений, представители системы образования и молодежной политики, а также координаторы фонда «Защитники Отечества».

Директор центра «Эйдос» Ирина Ларионова подчеркнула, что возвращение с фронта не означает автоматической адаптации к мирной жизни. «Этот процесс требует времени и профессиональной поддержки. Наша задача – разработать эффективные механизмы, которые помогут бойцам и их семьям преодолеть сложности реинтеграции», – отметила она.

Около 25 специалистов работали в формате группового обсуждения, разрабатывая комплексный план поддержки ветеранов СВО. В ходе сессии прозвучало предложение директора Нижнекамского филиала КИУ имени В. Г. Тимирясова Ильсои Мезиковой о привлечении к проекту казанских экспертов.

По итогам встречи были сформированы рекомендации, которые лягут в основу комплексной программы сопровождения участников спецоперации и их близких, направленной на их успешную социализацию.

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