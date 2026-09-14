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Общество 14 сентября 2026 20:25

В Нижнекамске общественница помогла людям объединиться после атаки БПЛА

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После атаки БПЛА на Нижнекамск 13 сентября председатель СТОС 17-го и 18-го микрорайонов Анна Кремнева помогла горожанам организовать взаимодействие. Об этом сообщает телеканал «НТР 24».

Узнав о попадании беспилотника в жилой дом на проспекте Шинников, общественница сразу же прибыла на место происшествия и приняла участие в составлении списка жильцов.

«Здесь уже работали все службы, люди были на улице. Мы оперативно стали составлять списки жителей. Паники не было. Люди, конечно, были напуганы, но паники не было. Поддерживали друг друга, помогали», – подчеркнула председатель СТОС.

«В квартире, в которой произошел взрыв, находилась пожилая женщина, и она не пострадала. Это вот просто какое-то чудо», – заметила Кремнева.

«Когда люди чувствуют поддержку друг от друга, это дорогого стоит, понимаете? <...> Нижнекамск, мы кремень, мы сила!» – заключила общественница.

В результате атаки БПЛА на Нижнекамск погибли два человека, еще 14 пострадали.

Видео: «НТР 24».

#нижнекамск #атака БПЛА
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