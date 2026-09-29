В Нижнекамске назначен советник главы по территориальной обороне и безопасности

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В Нижнекамском районе назначен советник главы по вопросам территориальной обороны и безопасности. Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Новую должность занял Алексей Кузьмин. По словам Беляева, он имеет военное образование и значительный опыт службы в Вооруженных силах, где отвечал за боевую и мобилизационную готовность, вопросы безопасности и организацию работы личного состава.

В последние годы Кузьмин работал в сфере охраны объектов.

«Сейчас перед нами стоит задача усилить эту работу в Нижнекамске. Опыт Алексея Федоровича будет востребован, особенно с учетом поручений, которые вчера обозначил Раис Татарстана», – сказал Беляев.