О людях, ценностях и будущем Татарстана: пять главных акцентов послания Раиса

Второе послание Рустама Минниханова к Госсовету республики в ранге Раиса Татарстана получилось очень насыщенным по содержанию и глубоко патриотичным. Главные моменты и смыслы послания – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Второе послание Рустама Минниханова к Госсовету республики в ранге Раиса Татарстана получилось очень насыщенным по содержанию и глубоко патриотичным

Фото: rais.tatarstan.ru

Поддержка СВО и кадровая сенсация

Начальная и самая главная часть послания была посвящена поддержке СВО. Рустам Минниханов с гордостью отметил, что многие наши земляки награждены орденами и медалями, а 19 уроженцам и воспитанникам республики присвоено звание Героя России.

Также особо было подчеркнуто, что в июле текущего года за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества, указом Президента России Владимира Владимировича Путина 430-му мотострелковому полку, сформированному в Республике Татарстан, присвоено почетное наименование «гвардейский».

Раис Татарстана поручил Правительству республики совместно с мэрией Казани завершить в будущем году работы по созданию мемориальной зоны и музея СВО в казанском парке Победы.

Самая большая кадровая сенсация этого послания, уже облетевшая все СМИ страны, – назначение Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина куратором по вопросам поддержки участников СВО в статусе вице-премьера республики Фото: rais.tatarstan.ru

Самая большая кадровая сенсация этого послания, уже облетевшая все СМИ страны, – назначение Героя России генерал-полковника Александра Павловича Лапина куратором по вопросам поддержки участников СВО в статусе вице-премьера республики. Он только что победил на выборах в Госдуму РФ, входя в первую тройку регионального списка партии «Единая Россия» по Татарстану, и многим казалось, что он продолжит свой путь в Госдуме. Но боевой и жизненный опыт генерала Лапина оказался чрезвычайно востребован в Татарстане – там, где он, собственно, и родился. Такое назначение, помимо усиления работы по поддержке участников СВО, наглядно подтверждает слова президента России Владимира Путина о том, что участники СВО – это новая элита России.

Кстати, буквально во время оглашения послания прошла информация о том, что Раис Татарстана Рустам Минниханов попал под санкции Евросоюза (ЕС). Что это, как не признание врагами России вклада татарстанского лидера в поддержку СВО?

По заведенной доброй традиции Раис Татарстана поднимал с мест присутствующих в зале защитников Отечества, предпринимателей, передовиков производства, фермеров, медиков, спортсменов, учителей и учеников Фото: rais.tatarstan.ru

Личная благодарность и забота о духовности

По заведенной доброй традиции Раис Татарстана поднимал с мест присутствующих в зале защитников Отечества, предпринимателей, передовиков производства, фермеров, медиков, спортсменов, учителей и учеников. В их адрес из уст Рустама Минниханова звучали искренняя благодарность и пожелания успехов в труде. Такие обращения к представителям народа республики очень трогательны и вносят немало теплых ноток в официальную процедуру оглашения послания.

Важной частью послания стала и забота о духовности татарстанцев: в Казани обязательно построят мечеть в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией – мусульманский комплекс с общественным пространством. Рустам Минниханов с трибуны поделился надеждой, что это культовое здание станет архитектурным украшением столицы Татарстана. Кроме того, по поручению Президента РФ Татарстан продолжает работу с исламскими странами по самым разным направлениям: в культуре, науке, религии, молодежной политике.

Раис Татарстана обратил внимание на перспективность производства БПЛА. В этом году необходимо организовать межведомственную работу по развитию беспилотных систем, в том числе низковысотной экономики Фото: rais.tatarstan.ru

Экономика республики – устойчивая и современная

Было подчеркнуто, что в условиях внешних и внутренних ограничений экономика Татарстана сохраняет положительную динамику. Основа нашей экономики – нефтегазохимический комплекс. Приоритетная задача – реализация проектов по импортозамещению. Прозвучали слова благодарности в адрес компаний «Татнефть» и ТАИФ за поставки дизельного топлива по льготной цене для аграрного сектора. В этом году ситуация с топливом была непростой, но срывов сроков не было.

Интересно, что Раис Татарстана обратил внимание на перспективность производства БПЛА. В этом году необходимо организовать межведомственную работу по развитию беспилотных систем, в том числе низковысотной экономики. Причем поставлена задача сделать это на уровне мировых стандартов.

Отдельно было сказано о необходимости развивать цифровизацию, внедрять технологии ИИ и роботизацию. Экономика Татарстана должна идти в ногу со временем.

Раис Татарстана с нескрываемым волнением сообщил, что указом Президента страны принято решение о праздновании 150-летия Габдуллы Тукая на федеральном уровне Фото: rais.tatarstan.ru

Тукай на федеральном уровне

В текущем году в республике было проведено много различных мероприятий в рамках 140-летнего юбилея великого татарского поэта Габдуллы Тукая, прославившего татарский народ на весь мир. Личность Тукая чрезвычайно масштабна и значима не только для татар и татарстанцев, но и для всех жителей России. Творчество Тукая – это наше национальное достояние. Раис Татарстана с нескрываемым волнением сообщил, что указом Президента страны принято решение о праздновании 150-летия Габдуллы Тукая на федеральном уровне. К юбилею в 2036 году необходимо совместно с федеральным центром доработать план мероприятий по подготовке и проведению празднования этой важной даты и приступить к его практической реализации.

Из года в год первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ, Герой Труда Российской Федерации Минтимер Шарипович Шаймиев лично присутствует на оглашении послания, и из года в год в послании звучат слова благодарности в его адрес Фото: rais.tatarstan.ru

Год Шаймиева

Из года в год первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ, Герой Труда Российской Федерации Минтимер Шарипович Шаймиев лично присутствует на оглашении послания, и из года в год в послании звучат слова благодарности в его адрес. И это не дежурная дань уважения этому легендарному человеку. Добрые слова звучат по делу: Раис Татарстана регулярно отмечает большую системную работу по сохранению историко-культурного наследия республики, которую проводит Фонд «Возрождение» под руководством Шаймиева.

В этот раз был еще один особый повод почтить уважаемого Минтимера Шариповича, ведь в следующем году ему исполнится (Алла бирса!) 90 лет. А это большой юбилей не только для именинника, но и для всего Татарстана, России и большого татарского мира!

Учитывая вклад Минтимера Шаймиева в становление и развитие Татарстана, в историю республики и всей страны и отдавая дань глубочайшего уважения легендарному руководителю, Раис Татарстана объявил 2027 год в республике Годом Минтимера Шаймиева.

В целом послание получилось очень емким, патриотичным, духоподъемным и полным любви и уважения к первому Президенту республики Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Недаром Раис Татарстана закончил послание фразой Минтимера Шариповича: «Без булдырабыз! Победа будет за нами!»