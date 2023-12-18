В Нижнекамске назначен новый руководитель следственного отдела

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске очередное кадровое назначение. Начальником следственного отдела по Нижнекамску стал Рустем Хайруллин. Нового руководителя на деловом понедельнике представил мэр Рамиль Муллин.

Ранее Хайруллин руководил нурлатским межрайонным следственным отделом СКР.

«Хочется пожелать успехов. Надеюсь, у вас все получится. Во благо безопасности наших людей и сохранения правопорядка и законности», — сказал Муллин.

Бывший начальник следственного отдела по Нижнекамску Дмитрий Филин недавно возглавил отдел по расследованиям особо важных дел в Набережных Челнах.

«Нижнекамск является кузницей кадров. Кадры растут», — отметил градоначальник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у главы Нижнекамска появилось 10 новых помощников, а также сократили 5 из 10 замов руководителя исполкома.