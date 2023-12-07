Кадровые назначения: у главы Нижнекамска появилось 10 новых помощников

Сегодня на совместной сессии городского и районного Советов под председательством главы Нижнекамского района Рамиля Муллина был озвучен ряд кадровых назначений. Муллин представил 10 своих новых помощников.

«У нас будет работать команда специалистов — в ранге помощников главы на общественных началах, за которыми будут закреплены отдельные направления», — пояснил Муллин.

Направление по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей будет курировать председатель Общественного совета Нижнекамского района Фарид Мингариев.

«Фарид Камбарович много лет работал в структурах республиканских федеральных структур, имеет большой опыт работы. Мы с ним договорились, он поддержал и принял мое предложение. Прошу любить и жаловать», — представил нового помощника глава района.

Развитие в городе инклюзии закреплено за Алиной Валеевой. Помощник будет отвечать за вопросы здорового образа жизни и активного долголетия.

Еще одна важная миссия сделать Нижнекамск первой в Республике Татарстан территорией дог-френдли — дружелюбной в целом к животным, воспитывать гуманное отношение к ним. Данное направление в совместной работе с исполнительным комитетом района будет курировать Айгуль Аитова.

Вопросы создания комфортной городской среды будет курировать Ильдар Мирхазиянов. За безопасность дорожной инфраструктуры будет отвечать Раис Шаехов. При формировании комфортной среды очень важно, чтобы она была безопасной, отметил Муллин.

Помощником по вопросам формирования кадрового ресурса станет Айдар Фаретдинов. По словам главы района, здесь очень важное звено занимает система образования, начиная от дошкольной ступени, включая основное, профессиональное образование. Во все эти процессы должны быть включены предприятия, те, для кого мы готовим кадры, подчеркнул Муллин.

За развитие экономики будет отвечать Лев Семенов. За Альфредом Нигматзяновым будет закреплено направление по вопросам развития потенциала сельских территорий. Вопросы развития молодежной политики будет курировать председатель «Движения Первых» Роза Файрушина.

Ранее была утверждена новая структура исполкома Нижнекамского района, о чем сообщал «Татар-информ».