В Нижнекамске наградили спасателей за ликвидацию последствий взрыва газа на Вахитова

В преддверии Дня спасателя на деловом понедельнике в Нижнекамске наградили спасателей и пожарных за достигнутые высокие показатели в оперативно-служебной деятельности. Слова благодарности за ликвидацию последствий хлопка газа на Вахитова, 11 в адрес огнеборцов высказал глава района Рамиль Муллин. Он также вручил грамоты и благодарственные письма.

«В июне в Нижнекамске произошел хлопок газовоздушной смеси. Частично обрушились стены, наружные плиты. Благодаря совместной оперативной и качественной работе исполнительного комитета, спасателей, пожарных, рабочих, компании „Профит“, специалистов, которые когда-то проектировали этот дом, мы смогли ликвидировать последствия произошедшего. Нам удалось обойтись без больших разрушений и потерь. Сегодня я бы хотел поблагодарить всех за эту работу и в преддверии праздника поздравить наших профессионалов своего дела», — сказал Муллин.

Почетную грамоту главы Нижнекамского района вручили пожарному 163-й пожарно-спасательной части 15-го пожарно-спасательного отряда Сергею Сомову.

Благодарственные письма главы районы вручили также его коллегам из 15-го пожарно-спасательного отряда — пожарному Алексею Сомову, прапорщику внутренней службы, старшему инструктору по вождению пожарного автомобиля Владимиру Дунаеву и диспетчеру пожарной связи отряда Юлии Давыдовой.

Кроме того, за проведение спецработ по усилению конструкции в доме № 11 по улице Вахитова и за достигнутые высокие показатели в оперативно-служебной деятельности благодарственным письмом главы награждены спасатели Зонального Поисково-спасательного отряда № 6 Рифнур Каримов, Владимир Семагин, Ильдар Хайрутдинов, Денис Бессмертных.

Напомним, ликвидировать все последствия происшествия, которое произошло в доме № 11 по проспекту Вахитова, удалось в рекордные сроки — за 2,5 месяца, после чего жители смогли благополучно вернуться в свои квартиры.