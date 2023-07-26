Глава исполкома снял на видео пострадавшие в результате взрыва квартиры в Нижнекамске

Руководитель исполнительного комитета Нижнекамского района Роман Булатов рассказал о состоянии пострадавших от взрыва бытового газа квартир. Информация об этом появилась на личной странице руководителя «ВКонтакте».

Он отметил, что в результате происшествия полностью пострадал 8-й подъезд дома на Вахитова, 11. Срок работ - до 1,5 месяцев, жителям на это время власти предоставят временное жилье. Кроме того, пострадал 7-й подъезд несколько квартир имеют повреждения несущих конструкций, решение о возможности доступа к остальным квартирам власти примут в течении 3-х дней, отметил Булатов.

Руководитель исполкома района также рассказал, что на территории прибрались, жители забрали вещи первой необходимости.

«В целом , друзья, посмотрев на последствия хлопка, еще раз подумал, что последствия не были такими тяжелыми, как это могло быть в подобной ситуации», – дополнил Роман Булатов.

Напомним, взрыв бытового газа произошел накануне в одной из пятиэтажек Нижнекамска. В результате ЧП пострадали два человека. 83-летняя женщина получила открытую рану волосистой части головы, после оказания первой помощи ее отпустили домой. 26-летний мужчина получил ожоги второй и третьей степени, у него обожжено 90% тела. Он находится в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.